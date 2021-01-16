سانت ايتيان يعتذر لإدارة الزمالك في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدر نادي سانت ايتيان بيانًا رسميًا اعتذر من خلاله لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد ما وصفه بسوء التفاهم عقب تصريحات رئيس النادي رولان رومييه.

وقال بيان سانت ايتيان الذي أصدره اليوم السبت وحصل يلا كورة على صورة منه: "جان لوك بويزين مدير التعاقدات في نادي سانت ايتيان، يود أن يوضح التعليقات الأخيرة التي صدرت من رولان رومييه كرئيس لسانت ايتيان."

وتابع: "الغضب الصادر عن الرئيس رولان رومييه لم يكن تجاه مجلس إدارة الزمالك لكن تجاه متصلين ووسطاء يرغبون في الدخول بعملية المفاوضات بين الناديين فيما يتعلق بمصطفى محمد."

وأضاف :"سانت ايتيان يعبر عن عميق أسفه لسوء التفاهم."

وواصل: "سانت ايتيان يؤمن باحترافية الزمالك ومدى نزاهة وأمانة أعضاء مجلس إدارته، ونحن بكل صدق نود أن تبقى علاقة العمل بين الزمالك وسانت ايتيان قوية."