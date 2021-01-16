محمد صلاح يتحدث عن مواجهة يونايتد "المختلفة".. ويكشف عن "الكابوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أن مواجهة مانشستر يونايتد المقرر إقامتها غدًا الأحد ستكتسب طابعًا خاصًا نظرًا لدخول الفريقين المواجهة المرتقبة في المركزين الثاني والأول في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول صاحب المركز الثاني في ترتيب بريميرليج فريق مانشستر يونايتد المتصدر على ملعب آنفيلد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء غد الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من المسابقة.

وقال صلاح، في مقابلة مع "TV 2" اليوم السبت: "مواجهة مانشستر يونايتد تكتسب أهمية أكبر هذه المرة لأنهم يحتلون المركز الأول ونحن في المركز الثاني".

وأضاف: "إنهم يقدمون أداءً جيدًا أيضا هذا الموسم، ستكون مباراة كبيرة، ولكن في نهاية المطاف نحتاج للفوز بتلك المباراة، أعتقد أن هذا هو أهم شيء".

وتابع: "أقول دائمًا إنها مجرد مباراة واحدة، ولكن إذا فازوا سيبتعدون عنا بفارق ست نقاط، وإذا فزنا سنلحق بهم في الصدارة، لذلك تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية وتكون مميزة بعض الشيء".

وأوضح: "في العامين الماضيين، كنت أقول أنها مباراة بثلاث نقاط شأنها شأن أي مباراة أخرى، ولكن الموقف يختلف هذه المرة لأنهم يحتلون الصدارة ونحن نريد أن نلحق بهم".

وواصل: "يمكنك أن ترى تركيز اللاعبين في التدريبات وتشجيعهم لبعضهم البعض على الفوز بالمباريات".

وأكد: "لقد فقدنا عدة نقاط في المباريات الأخيرة، لذلك علينا أن نعود إلى طريق الانتصارات لنستمر في المنافسة على اللقب".

وعن سجله التهديفي ومستواه في الموسم الحالي، أكد صلاح: "أكون سعيدًا عندما نحقق الفوز، وهذا هو الشيء الأهم".

وأكمل: "أكون سعيدًا أكثر عندما أسجل الأهداف وأساعد الفريق، وعلى النقيض، فالأمر يصبح أشبه بالكابوس عندما لا أسجل ولا نفوز!".

وأتم صاحب الـ28 عاما قائلا: "نسعى للتواجد في الصدارة، وبالنسبة لي، فمصلحة الفريق تأتي في المقام الأول قبل أي شيء وقبل أي شخص".

ويتأخر ليفربول عن خصمهم التقليدي بفارق ثلاث نقاط بعد سلسلة من ثلاث مباريات للريدز دون فوز في بريميرليج.

يُذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 13 هدفًا، وهو الذي كان قد فاز بالحذاء الذهبي في أول موسمين له مع ليفربول.