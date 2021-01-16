شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز استاد أسوان لاستضافة مباريات الفريق في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمئن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس النادي، على جاهزية ستاد أسوان والصورة الحضارية التي وصل له وعلى رأسها أرضية الملعب بعد رفع كفاءتها باستخدام أحدث الأساليب والخبرات الزراعية والعلمية التي استخدمتها الشركة المسئولة عن إدارة استاد أسوان في وقت قياسى وباحترافية كبيرة ستساعد وستساهم في إقامة مباريات نادى أسوان بالدورى الممتاز في أقرب وقت ممكن بعد موافقة الجهات الأمنية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وأكد احمد طارق مدير استاد أسوان، أن خطة تطوير الاستاد تضمنت الحل العلمى والجذرى لمشكلة المياة الجوفية التي تصيب أساسات المرافق مع تطبيق أحدث الأساليب للارتقاء بأرضية الملعب ورفع كفاءة غرف خلع الملابس ودورات المياة وتطوير صالونات الاستقبال والمقصورة الرئيسية وتوفير عوامل الآمان والصيانة لمصادر الكهرباء والإضاءة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وتوفير غرفة العيادة الطبية والاستاد الآن جاهز تماما لاستقبال المباريات الرسمية.