شكرا لقرائتكم خبر عن «الشلماني» ينفى اعتراض تونس والجزائر على رفع الحظر عن الملاعب الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كذب عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، كل الشائعات التي تتداول عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتراض تونس على رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وقال عبدالحكيم الشلماني في بلاغ نشره الموقع الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم «أن كل الشائعات التي تتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتراض تونس والجزائر على رفع الحظر عن الملاعب الليبية هي أخبار غير صحيحة لأن هذه الدول لا يوجد بها أعضاء ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم» مشيدا في نفس الوقت بالعلاقات الطيبة القائمة مع البلدين الشقيقين ومدى التعاون معهما في المجالات الرياضية.

وكان عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ورئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم «يوناف» أكد بعد مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف التي انعقدت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي على هامش بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين بحضور رئيس الفيفا جاني إنفانتينو أن الاتحاد الأفريقي وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل مستعجل لدراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القاريّة ورفع الحظر لتتمكن المنتخبات والأندية الليبية من اللعب على أراضيها.

وأضاف عبر الموقع الرسمي للاتحاد الليبي أن «الكرة الآن في ملعب الحكومة عبر هيئة الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية لانجاح الملف.

وتابع «بعض الدول المنافسة لنا اعترضت لكن دول أخرى ساندتنا ووقفت معنا مثل المغرب ومصر وموريتانيا والصومال وجبيوتي وبوركينا فاسو وتشاد لاعتماد مشروع القرار الذي يرمي إلى رفع الحظر عن الملاعب الليبية».

وتلعب المنتخبات والفرق الليبية منذ سنة 2011 خارج أراضيها بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.