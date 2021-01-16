شكرا لقرائتكم خبر عن رجل مباراة مصر ومقدونيا: واجهت ظروف صعبة قبل المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسن وليد قداح، نجم منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالفوز على مقدونيا بنتيجة 38-19، مساء اليوم السبت، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وقال قداح في تصريحات صحفية عقب المباراة «قدمنا مباراة قوية، وكنا نعلم جيداً قوة المنتخب المقدوني وكان هدفنا الفوز منذ البداية».

وأشار إلى أنه فخور بالمشاركة لأول مرة في بطولة العالم للكبار، مهدياً جائزة أفضل لاعب بمباراة مقدونيا إلى عائلته التي ساندته كثيراً في الفترة الأخيرة.

وأضاف: «مررت بظروف صعبة قبل المونديال لأنني ابتعدت عن كرة اليد منذ فترة بسبب إصابتي في كاحل القدم ثم إصابتي بفيروس كورونا ولم أخض مباريات رسمية منذ مدة».

وتابع:«أنا سعيد بتسجيل 6 أهداف والحصول على لقب رجل المباراة وأتمنى أن نواصل مسيرتنا نحو إنجاز مميز».