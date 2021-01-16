شكرا لقرائتكم خبر عن هدف محمد صلاح ضمن أفضل 10 أهداف لـ «ليفربول» فى مانشستر يونايتد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الحساب الرسمي لفريق ليفربول بنشر فيديو استرجع فيه ذكريات أفضل أهداف الفريق في مرمى مانشستر، وختمهم بهدف اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح في شباك دى خيا الموسم الماضى، ووصفوا الأهداف بأنها من أفضل ما تم تسجيله خلال مباريات كلاسيكو إنجلترا.

جاء الفيديو في وقت تتجه فيه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غداً، إلى أهم مباراة تأتى ضمن الأسبوع الحالي مع مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد، على بطولة الدورى الإنجليزى، حيث يتخلف فريق ليفربول عن مان يونايتد بثلاثة نقاط انفرد بهم الأخير في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وخاض فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه محمد صلاح، مرانه في مركز تدريب «أكسا»، أمس استعدادا للمباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة عشرة، لبطولة الدوري الإنجليزي والتي ستقام في السادسة والنصف مساء الأحد، على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم صدارة ترتيب البريميرليج.