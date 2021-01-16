شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تكتسح المغرب وتتأهل للدور الرئيسي بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب البرتغالي على المنتخب المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة السادسة، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال- مصر 2021، بنتيجة 33-20.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 12-12 وسط أداء متوازن من الجانبين.

في الشوط الثاني اختلف الأمر تماما وتراجع أداء المغرب وتفوقت البرتغال وسيطرت على اللقاء وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 33-20.

وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من انتصارين على أيسلندا والمغرب ويتأهل للدور الرئيسي، بينما تجمد رصيد المغرب بدون نقاط بعد الهزيمة في مباراتين أمام الجزائر والبرتغال.

وحصد بيدرو بورتيلا لاعب البرتغال جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 9 أهداف في اللقاء.

وتستكمل مباريات المجموعة السادسة بمواجهة منتخبي الجزائر وأيسلندا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة يوم الإثنين المقبل حيث تلعب البرتغال مع الجزائر وأيسلندا أمام المغرب.