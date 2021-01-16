شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مشاركة صالح جمعة فى تدريبات سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الطبى بفريق سيراميكا برئاسة فريد رضوان، إن صالح جمعة لاعب الفريق، خضع لآشعة سونار عصر اليوم السبت، وأثبتت تعافيه من إصابته التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية.

وكان صالح جمعة يعاني من شد في عضلة السمانة، تعرض له خلال مشاركته في لقاء البنك الأهلي، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد فريد رضوان في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة تعافى تماما من إصابته، بعدما أنهى فترة التأهيل العلاجي تحت إشراف محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، مشددا على أن اللاعب سوف يشارك في التدريبات الجماعية بعد لقاء طلائع الجيش.

ويلتقي سيراميكا، مع طلائع الجيش، في الثانية والنصف مساء الإثنين، المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط.