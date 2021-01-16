شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مشاركة صالح جمعة فى تدريبات سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الطبى بفريق سيراميكا برئاسة فريد رضوان، إن صالح جمعة لاعب الفريق، خضع لآشعة سونار عصر اليوم السبت، وأثبتت تعافيه من إصابته التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية.
وكان صالح جمعة يعاني من شد في عضلة السمانة، تعرض له خلال مشاركته في لقاء البنك الأهلي، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأكد فريد رضوان في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة تعافى تماما من إصابته، بعدما أنهى فترة التأهيل العلاجي تحت إشراف محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، مشددا على أن اللاعب سوف يشارك في التدريبات الجماعية بعد لقاء طلائع الجيش.
ويلتقي سيراميكا، مع طلائع الجيش، في الثانية والنصف مساء الإثنين، المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط.
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