سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت سفيرة دولة سلوفينيا لدى مصر، ماتيا بريفولشيك وزوجها، على حضور مباراة منتخب بلادها أمام الاتحاد الروسي لكرة اليد، والتي جرت اليوم السبت، بالصالة المغطاة فى برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات مونديال كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

استقبلت السفيرة وزوجها لدى وصولها صالة الألعاب الرياضية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، حيث تجرى مباراتين اليوم الأولى بين منتخبي كوريا وبيلا روسيا، والثانية بين سلوفينيا والاتحاد الروسي لكرة اليد.

كما شهد Nam Youngtown المسئول الإعلامى بسفارة كوريا فى مصر، واسراء محمود مسئول العلاقات الخارجية بسفارة كوريا، ومسئولى الاتحاد لكرة اليد الروسى، مباراة منتخب بلادهم.

وقالت "الشريف"، أنه حضرت اجتماع السبت، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،و حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ضم مديري الصالات الاربع، تناول الاجتماع مراجعة كافة الضوابط والإجراءات المتبعة للخطة الطبية ،وكذلك آليات تنظيم المنافسات الرسمية ومتطلبات التعقيم قبل وبعد المباريات.

وأكدت أن الصالة تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية بكل حزم للحفاظ على سلامة المنتخبات المشاركة، مشيرة الى أن مجمعة الاسكندرية تضم منتخبات دول كرواتيا وقطر وأنجولا واليابان ‎وسلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا والاتحاد الروسي لكرة اليد.

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)

سفيرة سلوفينيا ومسئولون كوريون يشهدون مباراة منتخبات بلادهم بالمونديال فى الإسكندرية (صور)