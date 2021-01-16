شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيتا فيالوباو لاعب بيلاروسيا: فوزي بأفضل لاعب يحسب لزملائي بالفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيتا فيالوباو، لاعب منتخب بيلاروسيا لليد وأفضل لاعب في المباراة أمام كوريا الجنوبية، إن فوزه بالجائزة يكون حافزا لتحسين الأداء في المباريات المقبلة.

وأضاف: «كل ذلك يأتي بالعمل المتواصل ولا يوجد شيء سهل، يجب أن تعمل بجد لكي تفوز«.

أما كانج إل كو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية فقال: «تحسن الأداء عن المباراة الأولى والفريق لا يزال شابا يحتاج لمزيد من الخبرات«.

وتابع: «نسعى لتحقيق أكبر استفادة من البطولة وكما وعدنا سيتطور الأداء مباراة عن أخرى«.