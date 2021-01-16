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ميكيتا فيالوباو لاعب بيلاروسيا: فوزي بأفضل لاعب يحسب لزملائي بالفريق

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيتا فيالوباو، لاعب منتخب بيلاروسيا لليد وأفضل لاعب في المباراة أمام كوريا الجنوبية، إن فوزه بالجائزة يكون حافزا لتحسين الأداء في المباريات المقبلة.

وأضاف: «كل ذلك يأتي بالعمل المتواصل ولا يوجد شيء سهل، يجب أن تعمل بجد لكي تفوز«.

أما كانج إل كو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية فقال: «تحسن الأداء عن المباراة الأولى والفريق لا يزال شابا يحتاج لمزيد من الخبرات«.

وتابع: «نسعى لتحقيق أكبر استفادة من البطولة وكما وعدنا سيتطور الأداء مباراة عن أخرى«.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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