ديندونكير: الحظ لم يحالفنا امام وست بروميتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

كشف لاعب نادي ​وولفرهامبتون​ ​لياندير ديندونكير​ عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام ​وست بروميتش ألبيون​ ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​، مشيرًا أنه لا يوجد أي أعذار لما حدث في تلك المواجهة.



وصرح ديندونكير قائلاً: "ليس هناك أعذار، لم يحالفنا الحظ مع الأهداف التي استقبلناها، ركلتي جزاء، لكن لا يمكن أن تكون هناك أعذار".

وأضاف: "علينا أن نطلب المزيد من أنفسنا وكان ينبغي أن ننهي فرصنا بشكل جيد على المرمى، لا يمكنك الفوز بالمباراة إذا لم تستغل فرصك، لم يصنعوا الكثير بخلاف الأهداف".