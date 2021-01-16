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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديندونكير: الحظ لم يحالفنا امام وست بروميتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021
كشف لاعب نادي وولفرهامبتون لياندير ديندونكير عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون بالدوري الإنكليزي الممتاز، مشيرًا أنه لا يوجد أي أعذار لما حدث في تلك المواجهة.
وصرح ديندونكير قائلاً: "ليس هناك أعذار، لم يحالفنا الحظ مع الأهداف التي استقبلناها، ركلتي جزاء، لكن لا يمكن أن تكون هناك أعذار".
وأضاف: "علينا أن نطلب المزيد من أنفسنا وكان ينبغي أن ننهي فرصنا بشكل جيد على المرمى، لا يمكنك الفوز بالمباراة إذا لم تستغل فرصك، لم يصنعوا الكثير بخلاف الأهداف".