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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة تياغو سيلفا تسخر من روبرتسون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021
علّقت زوجة مدافع تشيلسي تياغو سيلفا بطريقة ساخرة على منشور للاعب ليفربول آندي روبرتسون عبر تطبيق "تيك توك".
وكان روبرتسون نشر منذ نحو شهر مقطع فيديو عبر حسابه في "تيك توك" يُظهر فيه قدراته الفنية خلال الانتصار 2-0 على تشيلسي في وقت سابق من أيلول الماضي وهو يراوغ لاعب البلوز جورجينيو حيث تسبب في سقوطه على أرض الملعب.
وسخرت زوجة سيلفا، إيزابيل من صاحب الفيديو حيث كتبت: "بن تشيلويل أفضل منك (روبرتسون)، لقد خسرت من ساوثامبتون!".
وكان الريدز سقط أمام ساوثامبتون 0-1 في وقت سابق من الشهر الحالي.