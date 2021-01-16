زوجة تياغو سيلفا تسخر من روبرتسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

علّقت زوجة مدافع ​تشيلسي​ ​تياغو سيلفا​ بطريقة ساخرة على منشور للاعب ليفربول ​آندي روبرتسون​ عبر تطبيق "تيك توك".



وكان روبرتسون نشر منذ نحو شهر مقطع فيديو عبر حسابه في "تيك توك" يُظهر فيه قدراته الفنية خلال الانتصار 2-0 على تشيلسي في وقت سابق من أيلول الماضي وهو يراوغ لاعب البلوز جورجينيو حيث تسبب في سقوطه على أرض الملعب.

وسخرت زوجة سيلفا، إيزابيل من صاحب الفيديو حيث كتبت: "بن تشيلويل أفضل منك (روبرتسون)، لقد خسرت من ساوثامبتون!".

وكان الريدز سقط أمام ساوثامبتون 0-1 في وقت سابق من الشهر الحالي.