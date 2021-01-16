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زوجة تياغو سيلفا تسخر من روبرتسون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

علّقت زوجة مدافع ​​ ​تياغو سيلفا​ بطريقة ساخرة على منشور للاعب ​آندي روبرتسون​ عبر تطبيق "تيك توك".

وكان روبرتسون نشر منذ نحو شهر مقطع فيديو عبر حسابه في "تيك توك" يُظهر فيه قدراته الفنية خلال الانتصار 2-0 على تشيلسي في وقت سابق من أيلول الماضي وهو يراوغ لاعب البلوز جورجينيو حيث تسبب في سقوطه على أرض الملعب.

وسخرت زوجة سيلفا، إيزابيل من صاحب الفيديو حيث كتبت: "بن تشيلويل أفضل منك (روبرتسون)، لقد خسرت من ساوثامبتون!".

وكان الريدز سقط أمام ساوثامبتون 0-1 في وقت سابق من الشهر الحالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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