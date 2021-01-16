رسالة من بوتشتينو بعد اصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

وجه الأرجنتيني ماوريسيو ​بوتشتينو​ مدرب ​باريس سان جيرمان​ أنه بصحة جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وأبدى ثقته في التعافي والعودة للفريق قريبا.



وقال مدرب توتنهام السابق "بشكل عام أنا بصحة جيدة وأتّبع حاليا البروتوكولات الصحية لوزارة الصحة الفرنسية تحت إشراف أطباء النادي".

وأوضح المدرب أنه يمكث فقط داخل غرفته ويأمل أن تتحول النتيجة لسلبية قريبا.

واختتم المدرب رسالته بعد ان شكر محبيه قائلا: "سنتجاوز هذه الجائحة سويا عناق كبير للجميع أتمنى أن أعود للفريق قريبا وهذا هو أكثر ما نحبه".