شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يحسم مصير الرأس الأخضر بالمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد، بيانا رسميا أعلن خلاله مصير منتخب الرأس الأخضر ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في مصر.

وأكد الاتحاد الدولي أنه تم إبلاغه، اليوم السبت، بوجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا وتم عزلهما طبقا للبروتوكول الطبي للبطولة.

وحضر منتخب الرأس الأخضر إلى مصر، ببعثة تضم 11 لاعبا فقط، من بينهم الثنائي المُصاب بفيروس كورونا.

وسمح الاتحاد الدولي لكرة اليد لمنتخب الرأس الأخضر، باستدعاء لاعبين من القائمة البديلة، بشرط أن يملكا تحليل PCR سلبي قبل الوصول لمصر، مؤكدا أن اللوائح تحتم وجود 10 لاعبين جاهزين بينهم حارس مرمى.

وشدد بيان الاتحاد الدولي، على اعتبار الرأس الأخضر خاسرا أمام ألمانيا بنتيجة (10-0)، حال عدم قدرة الرأس الأخضر على توفير قائمة جاهزة.

ويخضع المنتخب بالكامل لمسحة جديدة وسيتم التعامل مع أي حالات إيجابية وفقا للائحة البطولة.

وبحسب اللائحة، عدم لعب الفريق لـ3 مباريات، سيعني خروجه من البطولة ولكن منتخب الرأس الأخضر خاض لقاءه أمس ضد المجر وخسر بنتيجة (34-27).