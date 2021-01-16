شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يتفقد المنشآت بفرع زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، بجولة تفقدية اليوم بفرع الشيخ زايد، برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، وذلك من أجل الاطمئنان على سير العمل في المشروعات الإنشائية المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

تضمنت الجولة التفقدية متابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بمجمع صالات الإسكواش، التي تضم ٨ ملاعب، بالإضافة إلى صالة الكاراتيه التي تضم «٦ بساط»، بجانب صالة الجمباز.

كما تضمنت جولة الخطيب وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي متابعة كل الأعمال الخاصة بأماكن الجلوس الجديدة للأعضاء، التي سيتم تخصيصها لمتابعة التدريبات في الصالات الرياضية المختلفة، تلك التي يجري العمل بها على قدم وساق في الوقت الحالي من أجل الانتهاء منها قريبًا.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال البناء في المنطقة المواجهة الأخرى، التي تضم مبنى اجتماعيًّا جديدًا وملعبين لأكاديمية كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من المنافذ التي سيكون من شأنها تقديم أفضل الخدمات التي تليق بعضو نادي القرن.

واستعرض الخطيب مع المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والسادة المهندسين المنفذين للمشروعات الجديدة، المخطط الإنشائي العام للمشروعات الحالية والمستقبلية في فرع النادي بالشيخ زايد، من أجل دراسة الوقت الزمني المطلوب لإنجازها في أقرب وقت، بشكل يتناسب مع طموحات أعضاء النادي.