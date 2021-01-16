شكرا لقرائتكم خبر عن موباي يهز الشباك ويقود برايتون للفوز على ليدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هز نيل موباي الشباك ليضع برايتون آند هوف ألبيون حدا لتسع مباريات بلا فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» بتغلبه 1- صفر على مضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت.

وسجل موباي الهدف الوحيد في الدقيقة 17 بعد تحرك رائع بدأه ألكسيس ماكليستر الذي انطلق داخل منطقة جزاء ليدز بعد تبادل الكرة مع لياندرو تروسار قبل أن يمرر إلى المهاجم الفرنسي ليضع الكرة في المرمى.

وأهدر باتريك بامفورد فرصة خطيرة لإدراك التعادل بعد دقيقتين عندما أخطأ في التسديد والمرمى مفتوح أمامه بعد تمريرة منخفضة من رافينيا.

وكاد تروسار أن يعزز تفوق برايتون في الدقيقة 24 لكن اللاعب البلجيكي سدد في العارضة بعدما انطلق بدون رقابة دخل منطقة جزاء ليدز.

وتحسن أداء ليدز، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، بعد الاستراحة لكنه لم يسبب متاعب حقيقية لدفاع برايتون، وكانت أقرب فرصة للتسجيل من نصيب بامفورد أيضا لكنه سدد برأسه خارج المرمى بعد تمريرة عرضية من بابلو هرنانديز.