شكرا لقرائتكم خبر عن شيفتسوف مدرب بيلاروسيا: حسمنا التأهل للدور الرئيسي بفضل خبرة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب يوري شيفتسوف، المدير الفني لمنتخب بيلاروسيا، عن سعادته بحسم التأهل للدور الرئيسي بعد الفوز على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دور المجموعات ورفع رصيده إلى 3 نقاط..

وحسم منتخب بيلاروسيا تأهله للدور الرئيسي بعد الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 32 -24 في مباراة شهدت تحسن الأداء الكوري عنالمواجهة الافتتاحية.

وقال يوري شيفتسوف المدير الفني لمنتخب بيلاروسيا في المؤتمر الصحفي: «نقطتان مهمتان في مشوارنا تم حسم التأهل بهما«.

وأضاف «نسعى لتطوير أداء الفريق بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة«.

وتابع «صدارة المجموعة مؤقتا أمر جيد لكن لدينا مباراة صعبة أمام سلوفينيا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية رغم ضمان التأهل«.