شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن مدرب أجنبي لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان المفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب، خلال الساعات القليلة الماضية لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق بعد رحيل أبوطالب العيسوى، على خلفية وداع البطولة العربية بالخسارة أمام الرجاء المغربى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في المغرب الاثنين الماضى ليودع الفريق البطولة العربية ويواصل النتائج السلبية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة فتح خطوط مفاوضات مع الهولندى مارك ڤوتا المدير الفنى السابق للفريق لقيادة قلعة الدراويش، واستطلع مجلس الإدارة رأى المدرب الهولندى حول إمكانية قيادة الفريق والمقابل المادى الذي سيحصل عليه، وبالرغم من استقرار مجلس الإدارة على إسناد المهمة للمدرب الأجنبى فإن هناك أيضا اقتراحات بالتفكير في المدرب الوطنى، ولكن الأغلبية داخل مجلس الإدارة تفكر في المدرب الأجنبى، ولذلك يكثف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جهوده في الوقت الحالى للبحث عن مدير فنى أجنبى بسيرة ذاتية قوية لقيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة، حيث يرى المجلس أن المدرب الأجنبى هو الأفضل للدراويش.

وسادت حالة من الغضب العارم بين جماهير الإسماعيلى عقب وادع البطولة العربية التي كانت الأمل الأخير لانتشال الفريق من الأزمات التي يعانى منها خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن الهزيمة الثقيلة التي منى بها الفريق لم تكن في الحسابات في ظل الرغبة من جانب الجماهير للتتويج بالبطولة العربية.

من جهة أخرى، يختتم الفريق، تدريباته اليوم «الأحد» استعدادا للمباراة المرتقبة غدا «الاثنين» أمام المقاولون، والتى من المقرر إقامتها على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، والمؤجلة من مباريات الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التي يسعى الجهاز الفنى للفوز بها من أجل مصالحة الجماهير.