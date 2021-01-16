شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا للمقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد للقاء المقاولون العرب بعد غد الأثنين ضمن مؤجلات الجولة السادسة بمسابقة الدوري الممتاز.

المران الرئيسي تطرق لتدريبات على كيفية خلق المساحات واللعب تحت الضغط، وخصص الجهاز الفنى جانب من التدريبات على الصعيد البدني سعيا للارتقاء بها قبل استئناف المشوار المحلي، وأقيم في نهاية المران تقسيمة “تراي ماتش” للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المراد تطبيقها في مواجهة الأثنين.