شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يزين قائمة فراعنة اليد في مواجهة مقدونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل أحمد الأحمر، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، قائمة مباراة مصر ومقدونيا المقرر لها السابعة مساء اليوم فى بطولة العالم.

وتحرك منتخب مصر لكرة اليد إلى صالة استاد القاهرة، استعدادا لمواجهة مقدونيا، فى ثانى مواجهاته بالمجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتى تستمر حتى 31 يناير الجارى.

وفاز الفراعنة فى مواجهة تشيلى الأولى بنتيجة 35 / 29 فى ضربة البداية، قبل مواجهة السويد بعد غد الاثنين فى ختام الدور الأول.

ويلاقى منتخب مصر نظيره المقدونى بدلا من جمهورية التشيك بعد اعتذارها عن عدم المشاركة وإعلان الانسحاب بسبب ظهور حالات كورونا فى أكثر من لاعب قبل الوصول إلى مصر.