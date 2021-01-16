شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة المارد الأحمر استعدادًا للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ا، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي، المقررة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 16 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على غريمه الزمالك، صاحب المركز الثاني.