شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب: مازلت عاجز عن مسامحة بنزيمة بعد الاتهامات العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إنه ما يزال عاجزًا عن مسامحة مهاجم ريال مدريد، مواطنه كريم بنزيمة، بعدما اتهمه بالعنصرية منذ 5 سنوات.

وأوضح ديشامب لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، «على الرغم من مرور الوقت، لا يمكن أبدا أن أنسى ما قاله بنزيما عني، كان هناك أيضا تصريحات من أشخاص آخرين أثرت على عائلتي، فما قيل عني أثر على اسمي وعائلتي في فرنسا».

وعقب استبعاده بشكل رسمي من قائمة الديوك ليورو 2016، هاجم بنزيما مدربه ديشامب، وقال: «ديشامب استسلم لضغوط جزء عنصري من فرنسا».

ولم يحصل بنزيما على أي استدعاء من المنتخب منذ أكتوبر 2015، بعدما وجهت له تهمة ابتزاز مزعوم لزميله في الفريق ماثيو فالبوينا، بفيديو جنسي.

وتابع ديشامب: «بنزيمة تجاوز الحدود بما قاله، تصريحاته اللفظية والجسدية، لا يمكن نسيانها، لا أستطيع أن أنسى، ولن أنسى أبدا، عند اختيار لاعبين لمنتخب فرنسا، لا أنظر سوى للجانب التكتيكي والجانب الفني، ولا يهمني أي شيء آخر».

واستبعد بنزيمة من تمثيل منتخب فرنسا، بعد حاثته الشهيرة مع ماتيو فالبوينا، زميله في منتخب الديوك، والتي وصلت إلى القضاء.