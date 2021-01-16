شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. كشف حساب الجولة الأولى لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع ختام فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم الـ27 لكرة اليد، كشفت العديد من المباريات مدى قوة النسخة الحالية من البطولة، وأن ترشيحات التأهل للدور الرئيسي، التي سبقت انطلاق هذه النسخة، قد تصطدم بعدد من المفاجآت.

وما زالت البطولة في بدايتها، ولكن المستوى الذي ظهرت به العديد من الفرق في هذه النسخة ينذر بعدد من المفاجآت ليس في هذا الدور فحسب، وإنما في الدور الثاني (الدور الرئيسي) للبطولة وربما في الأدوار النهائية أيضا.

وخلال 16 مباراة أقيمت حتى الآن بواقع مباراتين في كل مجموعة، شهدت البطولة 911 هدفا بمتوسط بلغ نحو 57 هدفا في المباراة الوحدة، وهو معدل جيد خاصة في ظل ارتفاع مستوى العديد من الفرق عما كان متوقعا، ما يعني أن المباريات التي تشهد السيطرة من طرف واحد بشكل تام لم تعد موجودة بشكل كبير.

وفرض العملاقان الدنماركي حامل اللقب، والألماني المرشح القوي للفوز باللقب، كلمتهما مبكرا في البطولة بفوز كبير للأول على نظيره البحريني (34-20)، وفوز كاسح للمنتخب الألماني على أوروجواي (43-14).

وفيما ظهر منتخب أوروجواي، أحد الوجوه الـ3 الجديدة في بطولات العالم، بمستوى متواضع أمام نظيره الألماني في المجموعة الأولى، كان منتخب الرأس الأخضر (كيب فيردي) الوجه الجديد الآخر بمستو أفضل كثيرا في مواجهة نظيره المجري بنفس المجموعة، وإن خسر بفارق 7 أهداف (27/34).

وقد يصب هذا في مصلحة منتخب الرأس الأخضر في المنافسة مع أوروجواي على بطاقة التأهل الثالثة من هذه المجموعة إلى الدور الثاني، كما يعني ضرورة توخي الحذر من منافسي الفريق الأفريقي في المواجهات المقبلة.

وفي المجموعة الثانية، وعلى الرغم من المشاكل التي واجهت المنتخب البرازيلي قبل سفره إلى مصر وغياب عدد من عناصر الفريق، سواء من اللاعبين أو الطاقم التدريبي بسبب إصابتهم بكورونا، فجر الفريق المفاجأة وتعادل مع المنتخب الإسباني العريق، والفائز بلقب المونديال في نسختي 2005 و2013.

وفي المجموعة نفسها، كان المنتخب التونسي ندا قويا لنظيره البولندي، الذي حقق طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة وأصبح مرشحا للوصول بعيدا في البطولة.

ولكن المنتخب التونسي سيكون عليه بذل جهد أكبر خلال مباراته غدا أمام البرازيل، إذا أراد المنافسة على إحدى بطاقات التأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني، حيث أصبح بحاجة ماسة للفوز على البرازيل من أجل الحفاظ على فرصته.