شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام أجايى فى تدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أبوعبلة، طبيب النادي الأهلي، موعد انتظام النيجيري جونيور أجايي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وقال طبيب الأهلي لموقع ناديه، إن أجايي سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي، المقررة غدا الأحد.

وأوضح أن أجايي مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا بشكل منفرد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية الإثنين المقبل.

يذكر أن أجايي غاب عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي.