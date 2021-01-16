شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة العالم لليد: غياب الجماهير لن يؤثر على نجاح التنظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر تفاؤله بمشوار منتخب الفراعنة في المونديال رغم غياب المؤازرة الجماهيرية بفعل جائحة كورونا.

وأكد لبيب أن نجاح البطولة لن يتأثر بغياب الجماهير لكن الفريق المصري هو من سيتأثر بفقدان أحد أهم أسلحته في المونديال.

وكشف لبيب استحالة حضور الجماهير في أي مرحلة من مراحل البطولة بناء على قرار الاتحاد الدولي الذي جاء استجابة للمنتخبات المشاركة بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا.

ورغم ذلك يرى لبيب أن منتخب بلاده يستطيع الوصول لأبعد مدى في البطولة المقامة على أرضه نظرا للإمكانيات التي يحظى بها والدعم الهائل الذي يلقاه.

وأكد لبيب أن الحكومة المصرية لم تتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم منذ إعلان فوز مصر بشرف تنظيم البطولة من أجل إخراج البطولة بالشكل اللائق حيث أدت هذه الجهود إلى تحقيق طفرة هائلة في البنية التحتية الرياضية في مصر.

ويرى مدير المونديال أن الدولة المصرية قبلت التحدي بإقامة البطولة في موعدها المحدد سلفا رغم حالة التشكيك التي استمرت حتى قبل ساعات من انطلاق المونديال بسبب أزمة الجائحة.

وشدد على أن مصر اتخذت كافة الاحتياطات وطبقت الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية بصرامة لمنع تفشى العدوى بين الفرق الزائرة.

وأوضح أن اللجنة العليا للبطولة تضم 18 وزيرا وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتيقن من أن كل الأمور تسير على النحو الأمثل.

وأشاد لبيب بالعمل الذي تم إنجازه على هامش البطولة والذي تضمن بناء ثلاث صالات جديدة على أعلى مستوى بجانب تحديث الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي لتصبح مواكبة للحدث العالمي.

وأشار لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق إلى أن صالة حسن مصطفى في مدينة 6 اكتوبر شيدت على أعلى مستوى حيث تضم مكاتب الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري بجانب فندق للاعبين وصالتي العاب (جيمنيزيوم).

وأعرب لبيب عن أمله في أن تكون بطولة العالم لليد خطوة على الطريق نحو أن تصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية، مؤكدا أن بلاده قادرة على هذا التحدي وتمتلك كل المقومات اللازمة لاستضافة الأولمبياد.

وانتقل لبيب للحديث عن حفل الافتتاح مشيرا إلى أنه كان بسيطا وراقيا في نفس الوقت ولاقى إشادة الجميع حيث جاء مزيجا بين التكنولوجيا الحديثة والتراث المصري.