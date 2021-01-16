شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2006 يتخطى سموحة بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد ٢٠٠٦، فوزًا ثمينًا على ضيفه سموحة، «2-1» في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة والثالثة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: حسام عادل - علي الدين علاء - أمير علاء - عبد الله طاهر.

الوسط: يوسف محمود - إبراهيم عادل - عبد الرحمن النحاس - عمار وليد - هشام مصطفى.

الهجوم: يوسف السيد.

افتتح سموحة التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية من المباراة، ولكن الأهلي ضغط بشكل قوي على دفاعات الضيوف، ومن كرة عرضية نجح عمار وليد في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل ١-١.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي الضغط بقوة، وأهدر اللاعبون عدة فرص أمام المرمى، قبل أن يخطف عبد الرحمن النحاس هدف الفوز بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة «٩٠ + ٤»، ليطلق بعدها الحكم صافرته معلنًا نهاية اللقاء بفوز الأهلي ٢-١.

وخلال الشوط الأول شارك محمد طارق بدلًا من عبد الله طاهر، ومازن أحمد بدلًا من علي الدين علاء، وفي الشوط الثاني لعب رمزي يونس بدلًا من يوسف السيد، ومصطفى أشرف بدلًا من يوسف محمود، ومحمد أحمد سعد بدلًا من عمار وليد.

بهذا الفوز رفع فريق ٢٠٠٦ بالأهلي رصيده إلى ٢٤ نقطة، من الفوز في ٨ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب كل من الإنتاج الحربي ٢- صفر، وسموحة ١- صفر، والإسماعيلي ٤-٢، والبنك الأهلي ٢-١، والمقاولون العرب ٢-١، ووادي دجلة ١- صفر، والإنتاج الحربي ٣-١، وسموحة ٢-١، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة، مسجلًا ١٧ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.