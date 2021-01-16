تشالهان أوغلو يقترب من تجديد عقده مع ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي التركي، ​هاكان تشالهان أوغلو​، بات قريباً من تجديد عقده مع ناديه ​ميلان​.



وينتهي عقد أوغلو مع الروسونيرو في الصيف المقبل، ويمكنه الآن الإنتقال إلى أي نادٍ في حزيران بدون مقابل.

وأشارت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، إلى أن وكيل هاكان، ​جوردون ستيبتش​ التقى مع إدارة النادي اللومباردي موضحة أن "المفاوضات إيجابية بشأن تجديد عقد اللاعب خاصة بعد تألقه ورغبة ميلان بالحفاظ عليه".

وأفادت التقارير أن اللاعب التركي سيحصل على 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد، وسيجدد عقده لمدة 3 مواسم، حتى العام 2024 على أن يجتمع وكيله مع النادي مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان رسمياً عن التجديد.