الدوري الفرنسي: مارسيليا يواصل السقوط ويخسر امام نيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 20 من منافسات ​الدوري الفرنسي​ " الليغ 1 "،سقط نادي ​مارسيليا​ على ارضه بنتيجة 2 - 1 امام نيم.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو مارسيليا سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وسط اداء دفاعي كبير من قبل لاعبي نيم وحاول ابناء المدرب اندريه فيلاس بواس الضغط بقوة وسنحت لهم العديد من الفرص الخطرة امام المرمى ولكن الحظ عاندهم بشكل كبير، وبدوره لم ينجح لاعبو نيم من القيام بأي ردة فعل تذكر حيث فشلوا في مجاراة خصمهم ولم ينجحوا من الاعتماد على الهجمات المرتدة من جراء تنظيم كبير للاعبي مارسيليا في وسط الملعب وسرعة في استرداد الكرة وفي الدقيقة 35 اهدر فلوريان توفان ضربة جزاء لمرسيليا ليفشل في منح فريقه هدف التقدم وحاول لاعبو مرسيليا مواصلة ضغطهم ولكن التكتل الدفاعي الكبير للاعبي نيم صعّب من مهمتهم بشكل كبير لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني انقلبت الامور راسا على عقب وسجل الضيوف هدفين متتاليين عبر ايلاسون د 55 و 58. حاول ابناء المدرب بواس العودة واستطاعوا تقليص الفارق عبر بينديتو د 85 ولكنهم عجزوا عن التعديل لتنتهي المواجهة 1 - 2 لصالح نيم.