يوسف المساكني يقترب من العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

أشارت شبكة "بي ان سبورتس" القطرية إلى أن لاعب ​الدحيل​، الدولي التونسي ​يوسف المساكني​ بات قريباً من الانتقال إلى نادي ​العربي​ القطري.



وكان الدحيل يفاوض نادي الزمالك المصري للظفر بخدمات نجمه التونسي فرجاني ساسي ليكون بديلا عن مواطنه المساكني الذي اصبح خارج حسابات المدرب الفرنسي صبري لموشي.

وتألق المساكني في صفوف الترجي الرياضي قبل أن ينتقل في العام 2013 إلى الدحيل القطري الذي توج معه بعدة ألقاب.

وخاض المساكني تجربة دامت 6 أشهر في فريق أويبن البلجيكي في العام 2019.