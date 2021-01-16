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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوسكيتس: مشاركة ميسي امام بلباو ستمنحنا الافضلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021
اكد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الاسباني أهمية نهائي كأس السوبر الأسباني أمام أتلتيك بلباو للفريق من أجل تحقيق بطولة أولى في 2021.
وقال سيرجيو: "سيكون من المهم الفوز على بلباو لتحقيق بطولة أولى في 2021 نحن نشعر بإيجابية الآن".
وأضاف: "يجب ألا نقلل من بلباو لقد قدموا مباراة رائعة في نصف النهائي وتأهلوا عن جدارة".
وعن مشاركة ميسي قال: "ليو هو الأفضل في العالم وجوده سيجعل حظوظنا أكبر بالتأكيد نريده أن يلعب ولكن الأهم أن يكون جاهزًا بنسبة 100% وهذا ما سيتحدد في التدريبات".
واختتم: "غدًا سيكون يومًا مهمًا علينا التركيز في كل دقيقة ويجب ألا نجعل الكأس تذهب خارج كتالونيا".