بوسكيتس: مشاركة ميسي امام بلباو ستمنحنا الافضلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

اكد سيرجيو ​بوسكيتس​ لاعب وسط ​برشلونة​ الاسباني أهمية نهائي كأس السوبر الأسباني أمام أتلتيك ​بلباو​ للفريق من أجل تحقيق بطولة أولى في 2021.



وقال سيرجيو: "سيكون من المهم الفوز على بلباو لتحقيق بطولة أولى في 2021 نحن نشعر بإيجابية الآن".

وأضاف: "يجب ألا نقلل من بلباو لقد قدموا مباراة رائعة في نصف النهائي وتأهلوا عن جدارة".

وعن مشاركة ميسي قال: "ليو هو الأفضل في العالم وجوده سيجعل حظوظنا أكبر بالتأكيد نريده أن يلعب ولكن الأهم أن يكون جاهزًا بنسبة 100% وهذا ما سيتحدد في التدريبات".

واختتم: "غدًا سيكون يومًا مهمًا علينا التركيز في كل دقيقة ويجب ألا نجعل الكأس تذهب خارج كتالونيا".