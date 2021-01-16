كومان يثير الغموض حول إمكانية مشاركة ميسي في نهائي كأس السوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

أثار مدرب ​برشلونة​ ​رونالد كومان​ الغموض حول إمكانية مشاركة قائد الفريق ​ليونيل ميسي​ في مواجهة أتلتيك بلباو، مساء الأحد، في نهائي ​كأس السوبر الاسباني​.



وأوضح كومان في مؤتمر صحفي لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة ميسي في المباراة: "ليو تدرب بشكل فردي بالأمس، واليوم سيفعل ذلك أيضاً".

وأضاف: "سنرى ما إذا كان بإمكانه أن يشارك أم لا، الكلمة الأخيرة ستكون له، سننتظر حتى صباح الغد، لنرى حالته، نأمل أن يكون قادراً على المشاركة غداً".

وتابع: "ميسي أفضل لاعب في العالم، ومن الواضح أنه إذا لعب فرصنا في الفوز ستكون أكبر، سنقرر ما إذا كان سيشارك أم لا، مع التشاور كذلك مع الأطباء".

وختم كومان: "إذا لعب ميسي فذلك كما قلت سيمنحنا المزيد من الفرص في الفوز، نحن نتحدث عن اللاعب رقم واحد في العالم، إذا لم يشارك سنتفقد شيئاً هاماً، مع ميسي برشلونة يصبح أقوى".