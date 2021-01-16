الأهلي يحصن دفاعه بالجزائري بلعمري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الأهلي مفاوضاتها مع مدافع فريق ليون الفرنسي الجزائري جمال بلعمري، الذي سبق أن خاض تجربة احترافية مع نادي الشباب السعودي ما بين 2016 - 2020، بالاتفاق على الانتقال النهائي بعقد يمتد لعامين ونصف، وذلك في إطار رغبة النادي في دعم صفوق خط ظهر الفريق بوجود قائد يعيد صياغة تنظيم الخط الدفاعي للفريق. ونجحت إدارة نادي الأهلي في عملية التفاوض مع اللاعب بلعمري الذي فضل العودة للدوري السعودي عقب تجربته السابقة مع الشباب، حيث يشترط أن يدفع بلعمري مبلغ 2 مليون ونصف لصالح نادي الشباب قبل التوقيع الرسمي لنادي الأهلي. أرقام بلعمري مع الشباب شارك في 73 مباراة

فاز في 32 مباراة

خسر 22 مباراة

حافظ على نظافة شباكه في 25 مباراة

تلقى الشباب 77 هدفا

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