شكرا لقرائتكم خبر نجوم الهلال: الحكم الأجنبي طوق نجاة من كوارث المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين حسمت نتيجة التعادل السلبي القمة التي جمعت الأهلي وضيفه الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات المرحلة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، أصدر نادي الهلال بيانا، احتجاجا على سوء التحكيم الذي صاحب مباريات الفريق وحرمه من نقاط مستحقة.

وجاء في البيان «أبدى مجلس إدارة النادي استغرابه الشديد من القرارات التحكيمية المجحفة والمتتالية التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الهلال، في مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

القرارات المجحفة

وأضاف «آخر تلك الوقائع ما شهدته مواجهة الفريق مع ضيفه الأهلي، ضمن لقاءات الجولة 13 من البطولة، حيث كان لتلك القرارات المجحفة أثر بالغ على رصيد الفريق في منافسات الدوري».

وتابع «سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوث مثل هذه الأمور، من خلال اتخاذه العديد من الإجراءات التي تضمنت خطابا رسميا بعثه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية، طالب فيه بإيجاد حل عاجل يمنع حدوثها ويحفظ حق الهلال، ويضمن عدالة المنافسة».

الأداء التحكيمي

وزاد البيان «بيد أن القرارات التحكيمية المجحفة استمرت لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في منافسات الدوري».

وتساءل «هل ينتظر من الهلال بيان إعلامي ينتقد فيه الأداء التحكيمي، ليتم إنصافه أسوة بما حدث مع أندية أخرى».

وطالب مجلس الإدارة في بيانه الاتحاد السعودي باتخاذ خطوات عاجلة تحفظ حقوق الأندية، وتحد من اللغط المتزايد حيال القرارات التحكيمية التي تشهدها منافسات الدوري».

إلى ذلك أكد صالح النعيمة، نجم وقائد الهلال السابق، أن فريقه كان سيئا أمام الأهلي، مشيرا إلى أن الحكم ماجد الشمراني تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للزعيم.

وقال النعيمة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، «شكرا لعبدالله المعيوف، وأعيد وأكرر الهلال كان سيئا، ولكن التحكيم كان أسوأ، فإن لم تحتسب هذه ضربة الجزاء فمتى تحتسب».

وأضاف «ما أعرفه ويعرفه المختصون الشرفاء، أن المهاجم له الحق في التحضين على الكرة».

الحل الوحيد للنجاة

كما غرد فيصل أبواثنين لاعب الهلال السابق، عبر حسابه، «صحيح الهلال يمر بمرحلة صعبة وسوء مستوى وسوء نتائج، ولكن هذا لا يعطي الحكم ماجد الشمراني هذه الغطرسة في تجاهل حق الهلال وظلمه والتجني عليه لكي ترضى عنه ثلة من الفاشلين».

وزاد «هم فرحون به ويمتدحون شجاعته على ظلم الهلال، وتناسوا أن الظلم ظلمات، أصبح الحكم الأجنبي الحل الوحيد للنجاة».

من جهته هاجم لاعب الهلال السابق بندر الرزيحان المدرب وذكر في تغريده له «عندما لا تبدأ بشكل منطقي ولا تتعامل مع المباراة كما ينبغي في ظل صيام هدافك وتعنت الحكم بدون شك ستكون النتيجة سلبية.. الفائز هذا المساء المعيوف فقط».

يذكر أن الحكم فهد المرداسي أشار في أحد البرامج إلى أن الهلال أكثر المتضررين من أخطاء الحكام، وهو في صدارة الفرق التي لم تحتسب لهم ضربات جزاء صحيحة.