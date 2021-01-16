شكرا لقرائتكم خبر الجولة الـ13.. الشباب يزيح الأهلي من الوصافة وأبها يكسر صمود الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت الأخطاء التحكيمية في الجولة الـ13 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتستمر معها حالة الجدل الواسعة ضد الحكم المحلي، مما دفع نادي الهلال لإصدار البيان الخامس بعد النصر والرائد والوحدة والقادسية، الذي حمل عددا من الاستفهامات حول الأخطاء التحكيمية ووصول التحكيم المحلي لهذا الحد من الأخطاء.

كلاسيكو الحراس سلبي

خيم التعادل السلبي على كلاسيكو الأهلي والهلال، الذي شهد عددا من الفرص التي تكسرت أمام مرمى الحارسين عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي، مما فتح المجال للفرق الأخرى للمطاردة والمنافسة على صدارة ترتيب الدوري.

الشباب يصعد للوصافة

استغل فريق الشباب تعثر الأهلي في الكلاسيكو ليصعد للمركز الثاني برصيد 25 نقطة، بعد فوزه العريض على فريق العين بثلاثية نظيفة، متخلفا عن المتصدر الهلال بفارق نقطة واحدة.

أبها يكسر صمود الاتحاد

كسر فريق أبها صمود مستضيفه الاتحاد في الجولات الـ12 ملحقا به الخسارة الثانية له بالدوري، ومتقدما للمركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما فرط الاتحاد في المركز الرابع عقب خسارته بهدف دون رد، عقب لعبه منذ الدقيقة الـ14 منقوصا بعد طرد ظهيره الأيمن سعود عبدالحميد.

التعاون يواصل انطلاقته ويصعد للرابع

واصل فريق التعاون صحوته وعاد من الأحساء بفوز ثمين بعد أن قلب الطاولة على مستضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، ليحقق فوزه الخامس ويصعد للمركز الرابع بـ21 نقطة.

النصر يعود من بعيد

عاد فريق النصر للمنافسة ورفع رصيده للنقطة 17 عقب فوزه الثالث على التوالي أمام مستضيفه الرائد بهدف عبدالمجيد الصليهم، ليجدد حظوظه في المنافسة عقب التعثر الذي لازمه في مطلع الموسم الحالي.

ضمك يواصل التراجع

ظل فريق ضمك في آخر الترتيب عقب تفريطه في الفوز على ضيفه الوحدة على الرغم من النقص الذي تعرض له الأخير في المباراة التي انتهت سلبية، الأمر الذي وضعه في مؤخرة الترتيب بـ9 نقاط فقط، بينما رفع الوحدة رصيده لـ20 نقطة.

الباطن يقهر الاتفاق

اقتنص فريق الباطن نقطة ثمينة أمام مستضيفه الاتفاق في الرمق الأخير، من نقطة الجزاء بواسطة هدافه الأنغولي فابيو آبرو، بعد مباراة تقاسمها الفريقان على مدار الشوطين.

أرقام من الجولة

عبدالله الحمدان (الشباب) ويوسف جبلي (الباطن) الأكثر صناعة للأهداف (6)

فليب كيس (الاتفاق) الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء (7)

التعاون الأقوى دفاعا

الشباب الأقوى هجوما

نسبة الأهداف المسجلة تساوت مع المتلقاة (282)

الجولة شهدت طردين و5 ركلات جزاء ضائعة

الهدافون

01. السويدي كارلوس ستاندبيرج (أبها) 10 أهداف

02. الأنجولي فابيو آبرو (الباطن) 9 أهداف

03. حسن العمري (القادسية) 7 أهداف

04. مهاجم الرأس الأخضر جوليو تافاريس (الفيصلي) 7 أهداف

05. البرازيلي رومارينيو (الاتحاد) 7 أهداف