استيفان يفوز بالمرحلة 12 من رالي داكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى السائق الفرنسي استيفان بيترانسل المرحلة الخاصة الـ12، ويساعده مواطنه الملاح إدوار بولانجيه في سيارة ميني «جون كووبر ووركس باغي» بالدفع الخلفي من تحضير فريق «أكس رايد» الألماني، وبقي الفرنسي صامدا خلال المراحل الأخيرة في وجه هجمات أقرب منافسيه السائق القطري ناصر العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل، في سيارة تويوتا «هايلوكس» رباعية الدفع من تحضير فريق «غازوو للسباقات».

وحقق السائق الفرنسي الفوز الثامن له في فئة السيارات، والـ14 في رالي داكار الذي يعد جوهرة التاج في الراليات الصحراوية الطويلة «رالي رايد».

يذكر أنه أحرز هذا الفوز بعد 30 عاما على فوزه الأول بالرالي في فئة الدراجات النارية.