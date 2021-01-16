8 أندية تتنافس في الدوري السعودي الالكتروني

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وانتهت منافسات 7 جولات من الدوري الأسبوع الماضي، وأسفرت نتائجها عن تأهل 8 أندية إلى دور الثمانية، حيث تأهلت من المجموعة الأولى 4 فرق على التوالي من المراكز من الأول إلى الرابع، هي: الاتحاد، القادسية، أبها، الهلال، وعن المجموعة الثانية فرق الرائد، النصر، الاتفاق، والوحدة.وستتأهل 4 فرق من مواجهات ربع النهائي لتخوض الأحد مواجهات نصف النهائي والنهائي الذي سيشهد تتويج البطل بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية تركي الفوزان، «مستوى الاحتراف الذي رأيناه في النسخة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من اللاعبين والمدربين، والمستوى العالي من المهارة خلال هذه الفعالية يثبتان تطور الصناعة المحلية، وأن محبي ومشجعي الرياضات الالكترونية في السعودية يتشوقون لمتابعة هذه الأحداث».
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