شكرا لقرائتكم خبر إدارة الاتحاد تحفز اللاعبين لنسيان خسارة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​طالبت إدارة نادي الاتحاد اللاعبين أمس بنسيان ما حدث في مواجهتهم السابقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن الجولة 13 التي خسرها أمام أبها بنتيجة 1 - 0، وذلك بهدف إخراج الفريق من حالة الإحباط بعد عدم تعرضهم لأي خسارة منذ أول لقاءات الدوري الذي كان أمام الاتفاق، والذي خسره بنتيجة 2 - 1.

وتسعى إدارة النادي لإعادة حالة النشوة التي يعيشها الفريق واستثمارها للمنافسة على بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتجهيز الفريق للنهائي المرتقب أمام الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتتولى إدارة النادي مهمة التواصل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعتراض على الأخطاء التحكيمية المتكررة التي يتعرض لها الفريق، والتي كان بعضها مؤثرا على نتيجة اللقاء ومنها المواجهة الأخيرة أمام أبها.

من جهة أخرى وصل اللاعب غاري رودريقيز إلى جدة أمس، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، حيث سيخضع لبرنامج لياقي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقد خسر الفريق خدمات غاري في اللقاءات الثلاثة الماضية في الدوري أمام الباطن وضمك وأبها، ويأمل الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي في استعادة اللاعب ضمن قائمته في أسرع وقت لمساعدة الفريق، لا سيما وأن غيابه كان مؤثرا.

وسيبدأ الفريق اليوم استعداداته الفعلية لمواجهة فريق نادي العين ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري، والتي يستعيد فيها الفريق خدمات اللاعب عبدالعزيز البيشي.