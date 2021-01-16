شكرا لقرائتكم خبر أوزيل يفسخ عقده مع أرسنال ويقترب من الرحيل لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل من الرحيل عن صفوف أرسنال الإنجليزي إلى فناربخشة التركي، حسب ما أكد تقرير إخباري أمس.

وأوضح موقع «ذي أتلتيك» على الإنترنت، أن أوزيل (32 عاما) وأرسنال توصلا لاتفاق مبدئي بشأن فسخ العقد بينهما.

ويلعب أوزيل لأرسنال منذ 2013، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أوزيل الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في البرازيل سيسافر إلى إسطنبول هذا الأسبوع لإتمام التعاقد مع فناربخشة، والذي تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي.

واستبعد أوزيل أخيرا فكرة العودة لناديه السابق شالكه الألماني. وتمنى

اللاعب المخضرم لنادي شالكه حظا سعيدا، ولكنه أكد أن العودة لشالكه ليست بديلا يفكر فيه حاليا.

ولم يعتمد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أوزيل في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال النصف الأول من الموسم الحالي.