روني يقتحم عالم التدريب بتوقيع عقد مع ديربي كاونتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع واين روني (35 عاما) على عقد مدته عامان ونصف أمس، لتدريب ديربي كاونتي، الذي يحتل المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة)، بعد أن قاد الفريق في 9 مباريات كمدرب موقت.

وقال روني إنه سيفتقد لعب كرة القدم، ولكنه جاهز لفعل أي شيء في وسعه لتحقيق النجاح في وظيفته الجديدة كمدير فني لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي.

وأكد الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، أنه سيحتاج لبعض الوقت لكي يعتاد على عدم ارتداء حذائه كل أسبوع، مضيفا «قدمت مسيرة رائعة واستمتعت بكل دقيقة».

وقال «بالطبع سأفتقد هذا ولكنني كنت محظوظا للغاية للعب لفرق كبيرة».

وأكد «اللعب لإيفرتون كان حلم طفولتي، وبعد ذلك اللعب لمانشستر يونايتد لمدة 13 عاما هو أبرز ما في مسيرتي. البقاء في أكبر ناد في العالم لفترة طويلة والفوز بعدد من الكؤوس شيء سأظل أقدره دائما».

وأشار روني إلى أنه كان على تواصل مع بعض من لاعبي جيله، بما في ذلك ستيفن جيرارد، لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، الذي يدرب جلاسكو رينجرز الأسكتلندي حاليا.

وتابع «تحدثت مع ستيفن يوم الأربعاء، إنه صديق جيد لي، وسار في طريق التدريب وهو في سن صغيرة، نتعامل مع المباريات بطرق مختلفة ولكن لا يوجد ضرر في التحدث معهم والاستفادة من خبراتهم وما مروا به».

وقال روني إنه سيأخذ الإلهام من عدد من زملائه في المنتخب الإنجليزي السابقين، الذين يعملون في مجال التدريب.

وأضاف «من الرائع أن تكون هناك مجموعة من اللاعبين الإنجليز الشباب الذين ظهروا للدفاع عن بلادهم ويحاولون بذل الجهد وانتهاز الفرص التي تتاح لهم».

وزاد «هم أشخاص بإمكانهم كسب أموال كثيرة من القيام بالعمل التلفزيوني والتحدث عن اللاعبين أو المدربين من الاستوديو».