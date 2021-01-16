بطولة إنكلترا: فرنانديش ينتقد تذمر كلوب حول ركلات جزاء يونايتد

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لندن: انتقاد البرتغالي برونو فرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد تذمّر الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، حول عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها فريقه قبل مواجهتهما الاحد في قمة الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحصل يونايتد على 20 ركلة جزاء منذ مطلع الموسم الماضي في الدوري، مقابل 10 فقط لليفربول حامل اللقب.

وعبّر كلوب عن سخطه بعد حرمان فريقه من احتساب ركلتي جزاء خلال الخسارة الاخيرة له ضد ساوثمبتون (صفر-1).

ورأى فرنانديش انه على كلوب التوقف عن التذمر "لا اهتم حقا بما يقوله الناس ولا اركز عليهم. نملك لاعبين سريعين جدا في المقدمة".

تابع اللاعب الذي سجل 14 ركلة جزاء لمتصدر الدوري راهنا بفارق 3 نقاط ليفربول "(الفرنسي) أنتوني مارسيال من أمهر اللاعبين داخل المنطقة في المواجهات الفردية، ماركوس راشفورد يملك قدما سريعة أيضا وبمقدوره تغيير اتجاه الكرة عن المدافع في أية لحظة".

أضاف اللاعب الدولي البالغ 26 عاما "من الطبيعي أن تتم عرقلتهم ونحصل على ركلات جزاء. بالنسبة لي وللفريق، الهدف الاساس هو الاستمرار والتسجيل عندما نحصل على ركلة جزاء".

وهذه المرة الاولى منذ 2013 مع المدرب الاسطوري السير اليكس فيرغوسون يتصدر فيها يونايتد الدوري في هذه الفترة من الموسم.

وتألق فرنانديش كثيرا منذ انضمامه من سبورتينغ البرتغالي في كانون الثاني/يناير الماضي، فسجل 19 هدفا ومرر 14 كرة حاسمة في الدوري، فحقق انجازا بنيله جائزة لاعب الشهر اربع مرات في سنة واحدة، وهذا اكثر مما نجح بتحقيقه مواطنه كريستيانو رونالدو طوال مشواره في ملعب "أولد ترافورد".