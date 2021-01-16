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«عارف» بطل الشوط الرئيسي في مضمار العين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

16 يناير 2021

20:03 مساء

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العين: عاطف صيام
توج المهر «إي إس رحماني» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بلقب شوط «البصرة» الرابع محققاً زمناً وقدره 01:50:25 وبفارق طول كبير بلغ 9.25 عن الوصيف «إيه إف الأحقاف»، وذلك في السباق الخامس لهذا الموسم والأول في العام الجديد الذي استضافه نادي العين للفروسية والرماية والجولف وتألف من 7 أشواط وبلغت مجموع جوائزه المالية نصف مليون درهم.
تمكن الجواد «عارف» للخيالة السلطانية العمانية من الفوز بشوط «شعبيات الروضة» الرئيسِي لمسافة 1400 متر وسجل رقماً جديداً في زمن وقدره 01:33:06 كسر به الرقم السابق 10:33:11 المسجل باسم «آر بي موني توبيرن».
كما استطاع المهر «كيرليس ديل روك» للرحماني للسباقات الفوز بلقب شوط «عود التوبة» الثاني وحقق رقماً جديداً بزمن قدره 02:00.45 كسر به الرقم المسجل باسم «مناف»  02:00:98.
وكان الحفل انطلق بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول عمر 4 سنوات برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونجح فيه المهر «عاصف» لمحمد راشد السعدي في الفوز بالمركز الأول مسجلاً زمناً وقدره 02:01:19 وبفارق 3 أطوال عن صاحب المركز الثاني «أميرة». وظفر الجواد «منياتورست» لسعيد مصبح المهيري بشوط «جبل حفيت» وهو الشوط الوحيد للخيول المهجنة مسجلاً زمناً وقدره 01:40:50 وبفارق رأس عن «دريس كوت» الوصيف.
كما حققت المهرة «لمحات الخالدية» لمسعد عبدالله العثمان المركز الأول في شوط «فلج هزاع» السادس وسجلت زمناً وقدره 01:06:46 وبفارق 3 أطوال عن «فريدة دي كارير» صاحبة المركز الثاني.
وفي ختام الليلة توج الجواد «إيه إف حجيج» لخالد النابودة بشوط السرعة «سيح بن عمار» في زمن وقدره 10:05.64 وبفارق 5 أطوال عن «مهيمن» الوصيف.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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