شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يفوز على مصفوت ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

فاز فريق البطائح على مصفوت بهدف في تجربة ودية استضافها ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتأتي التجربة ضمن تحضيرات الفريقين للدور الثاني من دوري الأولى ولمباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة في الدور الأول من المنافسة، وأشرك المدربان أكبر عدد من اللاعبين في المباراة بغرض تجهيزهم.

واعتبر المدرب طارق الحضيري المدير الفني لمصفوت، أن التجربة جيدة وخدمت الفريقين، مشيراً إلى أن الفريق كان جيداً واستقبل هدفاً في الدقيقة 88، وعن التعاقدات قال: «تعاقدنا مع بيشو والعماني عبدالسلام وأحمد ناصر، إلى جانب صانع الألعاب البرازيلي، ونتطلع إلى التعاقد مع لاعبين آخرين قبل إغلاق الميركاتو سواء مواطنين أو من الفئات الأخرى من أجل تقوية خطوط الفريق أكثر».