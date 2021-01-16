ماتشادو يهزم ميكايل ويحتفظ بلقب «الخفيف» في بطولة محاربي الإمارات



نجح البرازيلي برونو ماتشادو في المحافظة على لقبه السابق بتتويجه بطلاً لوزن الوزن الخفيف، في النسخة 15 من بطولة محاربي الإمارات التي أقيمت السبت، على صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وفاز ماتشادو في النزال الرئيسي على منافسه الفرنسي ميكايل لوبو بإجماع الحكام، بعد أداء مهاري قوي، ليرفع رصيده إلى 15 فوزاً، ويحتفظ بلقب وزن الخفيف.

وشهدت البطولة 16 نزالاً بمشاركة 32 مقاتلاً من 19 دولة من مختلف قارات العالم، نظراً لأنها أكبر وأهم بطولة في منطقة الشرق الأوسط للفنون القتالية المختلطة.

وحضر الأمريكي دانا وايت رئيس منظمة «يو إف سي» العالمية للفنون القتالية المختلطة وتابع النزالات حتى النهاية، وكان في استقباله عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والبطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظِّمة للحدث.

ومن أهم نجاحات البطولة التي تحققت، أنها سجلت نفسها كأول حدث رياضي في الفنون القتالية المختلطة يقام في ظل حضور جماهيري بعد ظهور جائحة كورونا، ليسهم من جديد في تأكيد نجاح دولة الإمارات في مواجهة هذا الوباء العالمي، حيث حصلت اللجنة المنظمة على موافقة الجهات المختصة على حضور نسبة من الجماهير في المدرجات، بشرط حصولهم على اللقاح، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأقيمت المنافسات في النسخة الـ15 ضمن مبادرة اللجنة المنظمة للاحتفاء باسم الراحل عبد المناف نور محمدوف، أسطورة التدريب في الفنون القتالية المختلطة.

وأكد عبد المنعم الهاشمي أن الراحل عبد المناف نور محمدوف يعد اسماً مهماً في مسيرة الفنون القتالية المختلطة في العالم، وأن أبوظبي التي أصبحت موطن الفنون القتالية المختلطة في العالم لاستضافتها أغلب الأحداث العالمية، تحتفي بهذا الرجل الذي أعطى الكثير لتلك الرياضة، وأسهم في تأهيل أبطال عالميين، وليس غريباً على الإمارات «أرض العطاء» أن تحتفي بالمبدعين، مشيراً إلى أن عبد المناف نور محمدوف سيبقى حاضراً في كل المناسبات، خصوصاً في ظل التعاون الذي يجمع «محاربي الإمارات»، مع مؤسسة «إيجل إف سي» الروسية لصاحبها حبيب نور محمدوف والمتخصصة في صناعة أبطال الفنون القتالية المختلطة، لاسيما أيضاً أن حبيب نور الذي يعتز بالإمارات كوطن ثانٍ له، تعتز به الإمارات وتعتبره خير خلف لخير سلف.

وأشاد الأمريكي دانا وايت بقوة وتطور بطولة محاربي الإمارات بشكل متسارع، وباحترافية أسلوب التنظيم، وقال: «أردت المجيء إلى هنا لمشاهدة البطولة عدة مرات، لكن لم أستطع الحضور بسبب كوفيد ـ 19، لقد دهشت من إنتاج هذا العرض وأولئك الذين يقاتلون هنا الليلة. إنه أحد أفضل العروض في العالم».

وأكد أن علاقته مع أبوظبي ومحاربي الإمارات تسير على المسار الصحيح، وكشف أنه وجد اثنين من اللاعبين، ولكنه لا يريد أن يذكر أسماءهم، وأنه يتطلع إلى نقل بعض المقاتلين إلى منصة «يو إف سي».

وأعرب البطل العالمي حبيب نور محمدوف عن تقديره لدولة الإمارات ولمنظمي البطولة، ولعبد المنعم الهاشمي على مبادرة الاحتفاء بوالده الراحل، مؤكداً أن مبادرة الإمارات بإقامة بطولة تحمل اسم والده، لمست مشاعره، وأن هذه الخطوة ليست غريبة على أرض زايد الخير، وأنه سيبقى وفياً للإمارات التي تحتل مكانة كبيرة في قلبه.

أما عن نتائج باق النزالات، فقد حافظ البطل الروسي إمام شافي ألييف على سجله النظيف من الفوز بعد تغلبه بالضربة القاضية على بين كاسترز في الجولة الثانية، وتمكن مواطنه رمضان أكاييف من الفوز على راي ناسيوناليز في أقل من دقيقة من عمر المواجهة عن طريق الخنقة الخلفية، التي أفقدت ناسيوناليز الوعي بشكل مؤقت، وحقق لياندرو جوميز بداية احترافية موفقة، بعد تمكنه من التغلب على المغربي محمد كريم بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال، كما حقق شعبان الخشوف فوزاً سهلاً على فاسيلي سبروفيتشي عن طريق الضربة القاضية في الجولة الأولى.

وفي أول ظهور له بمحاربي الإمارات، قدم اللبناني محمد العسيلي عرضاً قوياً وتغلب على خصمه النرويجي إلجاس باكنيس بالضرية القاضية في أقل من دقيقة من بداية الجولة الأولى، وفاز شاميل محمدوف على الفلبيني جايسون مارجالو بإجماع الحكام، كما فاز الأوزبكي أفليوهون حميدوف على الكندي لويس حوردين بإجماع الحكام أيضاً.

وحقق البطل الأرميني القوي مارتون مزولميان فوزاً مستحقاً على المكسيكي دانيل فيجا، بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال.

وفي نزال من العيار الثقيل وبعد 3 جولات ضارية، فاز الروسي عبد الرحمن جيتينوفاسوف على الأمريكي ويليان ستاركس بإجماع حكام النزال.

وأكد رينات فخردينوف مجدداً، هيمنته على حلبة النزال بعد التغلب على الكندي إيريك سباسلي بالضربة القاضية في 57 ثانية فقط، من عمر النزال.

من ناحية أخرى أضاف الداغستاني شاميل زوفاروف انتصاراً آخر إلى سجله في الاحتراف الطويل بفوزه على البرازيلي ريناتو.