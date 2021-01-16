شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه البنك الأهلي في افتتاح الجولة الـ8 من الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الأحد، منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري، والتي تبدأ بلقاء مثير بين البنك الأهلي وضيفه الأهلي حامل اللقب، على ملعب المكس بالإسكندرية، في مواجهة لن تكون سهلة للفارس الأحمر رغم فوارق التاريخ.

ويخشى الأهلي مفاجآت مدربه الأسبق محمد يوسف الذي سبق له قيادة الأحمر عام 2013 وحقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا، بخلاف أنه قاد الفريق مرتين بشكل مؤقت بعد رحيل باتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي، وعمل مساعداً للثنائي.

ويسعى الأهلي لتعزيز صدارته للدوري بعدما حصد 16 نقطة من 6 مباريات ولم يفقد سوى نقطتين بالتعادل مع دجلة في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً حيث رفض الحكم احتساب ضربتي جزاء لصالح الأهلي بالرغم من وضوحهما التام، وتبدو صفوف الأحمر شبه مكتملة بعودة مروان محسن وعمرو السولية ومحمود وحيد.

ولا تضم قائمة المصابين سوى النيجيري جونيور أجاي، بخلاف الثلاثي الذي يعاني من إصابات طويلة، وهم محمد محمود ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة إن فريقه جاهز لخوض المباراة على أي ملعب، تعليقاً على قرار اختيار ملعب المكس، بعد رفض الأمن إقامة اللقاء في ملعب الشرطة الذي يستضيف مباريات البنك الأهلي.

ويتسلح البنك الأهلي بخبرات بعض لاعبيه أصحاب المشوار الطويل بالدوري، مثل المهاجم أحمد علي والبوركيني محمد كوفي والنيجيري معروف يوسف بجانب محمود قاعود ومحمد بسيوني.

ويعول الأهلي على هجومه الأقوى بالدوري الذي سجل 16 هدفاً في 6 مباريات، ويملك بين صفوفه 3 لاعبين يتنافسون في سباق الهدافين وهم محمود كهربا (4 أهداف) ومحمد شريف ووالتر بواليا (3 أهداف لكل منهما)، لكن بواليا سجل أهدافه بقميص فريقه السابق الجونة.