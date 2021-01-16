خاص.. أول تعليق من مصطفى فتحي بعد رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، أنه فضَّل الانتقال إلى صفوف سموحة، مشيرا إلى أنه يستهدف الانضمام إلى منتخب مصر في معسكر مارس المقبل.

وتعاقد نادي سموحة رسميا مع مصطفى فتحي جناح الزمالك بنظام الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2021.

وقال فتحي، في تصريحات لمصراوي بعد انضمامه لسموحة: "طلبت الرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة من أجل المشاركة في المباريات بعد غيابي عن التشكيل خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "هدفي الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المصري القادم في شهر مارس القادم، وهذا تحدي شخصي بالنسبة لي".

وأكمل صاحب الـ26 عاما: "فضَّلت الانتقال إلى صفوف سموحة نظراً للاحترافية في التعامل واتفاقي معهم، مع احترامي لباقي العروض الأخرى".

وأتم مصطفى فتحي قائلا: "أعشق نادي الزمالك وسوف أعمل بكل قوتي للعودة مرة آخرى للمشاركة مع الفريق.