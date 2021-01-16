رسميًا.. مصطفى فتحي ينضم إلى صفوف سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - عبد الرحمن طارق ومصطفى الجريتلي:

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن إدارة ناديه نجحت في التعاقد مع مصطفى فتحي جناح الزمالك بنظام الإعارة لمدة 6 شهور.

وأضاف فرج عامر من خلال تصريحات ليلا كورة اليوم السبت الصفقة تمت بعد مفاوضات لم تدم طويلا مع مسؤولي القلعة البيضاء.

ورفض فرج عامر الإفصاح عن المقابل المادي في الصفقة لكنه اكتفى بالقول: "مصطفى فتحي إضافة قوية للصفقة وأتمنى التوفيق له رفقة سموحة."

وكان مصدر قد كشف ليلا كورة خلال الساعات الماضية عن ترحيب من جانب اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق السكندري.

ولم يُشارك مصطفى فتحي مع الزمالك خلال الموسم الجاري من الدوري 2020/2021 في أي مباراة، وكذلك كريم بامبو.