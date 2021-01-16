مباشر.. مصر20 - 6 مقدونيا.. مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مواجهة مصر أمام مقدونيا، ، ضمن الجولة الثانية من حسابات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد.

واستقر الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، على ضم نجم المنتخب أحمد الأحمر بعد غيابه في مباراة تشيلي الماضية بسبب الإصابة.

وكان المنتخب المصري تفوق في المباراة الأولى على حساب منافسه منتخب تشيلي بنتيجة (35- 29)، في المقابل خسر المنتخب المقدوني من منافسه السويدي بنتيجة (20-32).

ويحتاج المنتخب المصري للفوز في مباراة الليلة من أجل ضمان التأهل بصورة رسمية للدور المقبل.

وإليكم تفاصيل المباراة بعد قليل..