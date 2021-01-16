تعثر لايبزج ودورتموند في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز 1 /1 كما تعادل لايبزج مع مضيفه فولفسبورج 2 /2 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني.

وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه اوجسبورج 2 /صفر وتعادل هوفنهايم سلبيا مع ضيفه ارمينيا بيلفيلد كما تعادل كولن مع ضيفه هيرتا برلين بدون أهداف.

وعلى استاد فوكسفاجن أرينا، تقدم لايبزج بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع الفرنسي نوردي موكيلي لكن المهاجم الهولندي فوتر فيجورست أدرك التعادل لفولفسبورج في الدقيقة 22.

وأضاف لاعب الوسط السويسري ريناتو ستيفن الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 35 ثم تعادل ويلي أوربان للايبزج في الدقيقة 54.

ورفع لايبزج رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ المتصدر مقابل 26 نقطة لفولفسبورج في المركز السادس.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تقدم ماينز بهدف حمل توقيع ليفين اوزتونالي في الدقيقة 57 لكن المدافع البلجيكي توماس مونييه أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 73.

وأهدر القائد ماركو ريوس ضربة جزاء لدورتموند في الدقيقة 75.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 29 نقطة في المركز الرابع مقابل سبع نقاط لماينز في المركز قبل الأخير.