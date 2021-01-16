قائمة الأهلي للبنك الأهلي.. عودة السولية واستبعاد محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اقائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

يأمل الأهلي حامل لقب مسابقة الدوري في المواسم الخمس الأخيرة أن يواصل مسيرة النتائج الإيجابية في الدوري، أمام البنك الأهلي الذي ظهر بشكل طيب منذ ظهوره في الدوري الممتاز تحت إدارة مديره الفني محمد يوسف.

وتشهد قائمة الأهلي عودة عمرو السولية لأول مرة بعد تعافيه من فيروس كورونا، فيما يغيب صلاح محسن مهاجم الفريق لأسباب فنية، ويستمر غياب ناصر ماهر الذي يعاني من الإصابة.

وأتت قائمة الأهلي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمود وحيد وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد شريف ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود "كهربا" وحسين الشحات.

المهاجم: والتر بواليا.