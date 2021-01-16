أحمد الأحمر يتواجد في مباراة مقدونيا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

استقر الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، على ضم نجم المنتخب أحمد الأحمر بعد غيابه في مباراة تشيلي الماضية بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب مقدونيا الشمالية مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من حسابات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن مدرب الفراعنة قرر ضم الأحمر في قائمة مباراة مقدونيا، في المقابل استبعد محسن رمضان والذي شارك في المباراة الافتتاحية أمام تشيلي.

وتم استبعاد كل من :أحمد هشام "سيسا" - إسلام حسن - محسن رمضان - عبد الرحمن فيصل.

وكان المنتخب المصري تفوق في المباراة الأولى على حساب منافسه منتخب تشيلي بنتيجة (35- 29)، في المقابل خسر المنتخب المقدوني من منافسه السويدي بنتيجة (20-32).